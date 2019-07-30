В Казани по инициативе «Единой России» стартовал конкурс некоммерческих организаций

СЕГОДНЯ 19:42 2019-07-30T19:42:14+03:00

На социально-значимые проекты в Татарстане будет выделено 35 миллионов рублей

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О старте нового конкурса сообщили во вторник, 30 июля на пресс-коференции в ИА «Татар-информ». Ежегодно по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» на конкурсной основе Правительство республики выделяет 35 миллионов рублей, чтобы поддержать некоммерческие проекты и инициативы в городах и районах Татарстана.

В этом году конкурс будет проводиться в четвертый раз.

- Общественные организации стали подавать более качественные заявки, они научились социальному проектированию – это новое направление для них. Эту работу вместе с Общественной палатой республики, которая играет огромную роль в развитии гражданского общества в Татарстане, и министерствами нам надо продолжать, - отметила заместитель Секретаря ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова.

Ежегодно в конкурсную комиссию поступает более 200 заявок. Наиболее популярными объектами деятельности НКО являются патриотические организации, ветеранские организации, деятельность в сфере социальной поддержки и защиты граждан, добровольческая и волонтерская деятельность.

Как рассказал заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, в конкурсе грантов выигрывает каждая вторая заявка. Победители есть в каждой номинации, перечень которых можно посмотреть на сайте министерства экономики.

- В этом году мы ввели новшество: заявку на участие в конкурсе теперь можно подавать и в электронной форме через портал государственных услуг. Форма заявки максимально оптимизирована. Мы ввели еще одно новшество для соискателей – рекомендательное письмо к заявке от представительного органа муниципального образования и (или) от Государственного Совета РТ. Если проект будет поддержан депутатами, заявка наберет большее количество баллов, - подчеркнул Пелевин.

Председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин призвал представителей НКО активно участвовать в конкурсе:

«Конкурс очень интересный. Отрадно, что выстроилось такое взаимодействие гражданского общества и власти».

Прием заявок на участие в конкурсе субсидий продлится до 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU