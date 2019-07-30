«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

СЕГОДНЯ 18:59 2019-07-30T18:59:20+03:00

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«Ростелеком» запустил новую услугу «Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более широкого взаимодействия с аудиторией. Она позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.

Услуга «Ростелеком Экраны» способна эффективно рассказывать о продуктах и услугах заказчика, информировать о текущих акциях и специальных предложениях, помогает лучше узнать своего клиента, а также получать дополнительный доход от продажи рекламы внешних рекламодателей, повысить ARPU и уровень обслуживания граждан.

Новая услуга предоставляется по сервисной модели и предназначена для предприятий сферы услуг, розничной и оптовой торговли, АЗС, банков, ресторанов быстрого питания и т.д., включая предприятия государственного сектора.

Благодаря доступным тарифам и финансовым условиям услуга будет интересна как крупному бизнесу, так и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Услуга «Ростелеком Экраны» может быть подключена на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. Тем, кто решил воспользоваться сервисом впервые, «Ростелеком» предоставляет каналы передачи данных, устанавливает видео-панели и медиаплееры специальной коммерческой серии, а также обеспечивает программным обеспечением для хранения и централизованного управления показами (платформа по управлению контентом).

В качестве платформенного ПО для создания услуги выбрана отечественная система Addreality, лидирующая на рынке подобного класса систем в России и СНГ.

Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростелеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики, который распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, после чего выводит на экран тот контент, который настроен под конкретную группу. Половая принадлежность распознается с точностью 98%, поскольку процесс обработки настроен на определенные физиологические параметры, а не на внешний вид. Вся информация о посетителях выгружается в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и графиках: количество посетителей и время, затраченное на просмотр контента.

Сочетание инструментов, разработанных в Addreality, позволяет транслировать специально подобранный, таргетированный под аудиторию контент, измерять его эффективность и, таким образом, больше зарабатывать на продаже рекламы.

- Потребитель перегружен предложениями отображения информации на статических поверхностях, которая воспринимается как фон и декорации. Драйвером продаж является динамический контент, включающий в себя не только рекламную, но и полезную для каждого информацию. Для решения этой задачи мы создали принципиально новый продукт для бизнеса «Ростелеком Экраны», - говорит руководитель направления продуктового офиса «Телевидение для бизнеса» Виталий Лобанов.

- Наш опыт показывает, что сервисная модель предоставления услуг является более предпочтительной, чем инвестиции в развитие собственной инфраструктуры и серверных мощностей, - говорит директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков. - Услуга «Ростелеком Экраны» предоставляется как раз по отлично зарекомендовавшей себя сервисной модели.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из них 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Выручка группы компаний за 12 мес. 2018 г. составила 320,2 млрд руб., OIBDA достигла 100,9 млрд руб. (31,5% от выручки), чистая прибыль — 15,0 млрд руб.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU