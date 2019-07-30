В Татарстане кафе оштрафуют за незаконную свалку

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-30T19:20:49+03:00

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В Татарстане экологи выявили очередное нарушение земельного законодательства. Так, на территории одного из кафе Менделеевска обнаружили сброс отходов производства и потребления на почву. Предприниматель выбрасывал бумагу, картон и пленки полиэтилена.

– В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол статье «Действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния», - сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана.

Бизнесмену грозит штраф в размере 70 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU