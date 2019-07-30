В Чебоксарах гендиректора признали виновным в ущербе на 24 миллиона рублей и назначили штраф в 190 тысяч

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-30T18:04:18+03:00

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В столице Чувашии гендиректора ООО «Коммунальные технологии» Дмитрия Крюкова признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

В суде было доказано, что с 2015 по 2016 года он в интересах одной юридической фирмы обставлял дела так, что ее услуги, оказанные для ООО «Коммунальные технологии», фактически проплачивались дважды. В итоге организация руководимой Крюковым понесла экономически необоснованные расходы на сумму около 24 миллионов рублей.

- В итоге суд приговорил гендиректора к штрафу в 190 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU