2019-07-30T17:20:13+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура помогла работникам частной школы получить долги по зарплате на 1,3 миллиона рублей

Правда, это не вся сумма, которая причитается сотрудникам с августа 2018-го по май 2019 года
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Также одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.Также одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры в Набережных Челнах выявили у частной средней общеобразовательной школы «Веста» долги по зарплате. С август 2018-го по май 2019 года 40 сотрудникам учреждения не выплатили более 2,1 миллиона рублей.

В результате в отношении директора школы было возбуждено административное дело по статье «невыплата заработной платы».

- В его адрес было внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда частично погашен - работникам выплачено более 1,3 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«За две игры вы собрали практически полный стадион»: казанский «Рубин» опубликовал видео победной речи Романа Шаронова
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях
В Казани водитель каршеринговой иномарки попытался сбежать с места ДТП
Жителя Чувашии за желание изнасиловать свою мать приговорили к колонии строгого режима
В Татарстане на нацпроект «Здравоохранение» до 2021 года выделят около 7 миллиардов рублей
В Татарстане мотоциклист на скорости врезался в бетонный столб и снес его, мужчина погиб
В Казани прошли Общественные слушания по нацпроекту «Культура»
Во время матчей «Рубина» на Центральном стадионе в Казани будут перекрывать дороги
В Казани, находившийся под следствием, пенсионер зарезал своего 63-летнего приятеля
Она была без сознания, рядом плакала ее дочь: в Казани инспектор ГИБДД спас женщину
В Татарстане мини-асфальтоукладчик во время своей работы провалился в яму
В Казани из-за сработавшей сигнализации из ТЦ "Тандем" эвакуировали 500 человек
Билайн дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам