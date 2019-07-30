В Татарстане прокуратура помогла работникам частной школы получить долги по зарплате на 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-30T17:20:13+03:00

Также одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правда, это не вся сумма, которая причитается сотрудникам с августа 2018-го по май 2019 года

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Сотрудники прокуратуры в Набережных Челнах выявили у частной средней общеобразовательной школы «Веста» долги по зарплате. С август 2018-го по май 2019 года 40 сотрудникам учреждения не выплатили более 2,1 миллиона рублей.

В результате в отношении директора школы было возбуждено административное дело по статье «невыплата заработной платы».

- В его адрес было внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда частично погашен - работникам выплачено более 1,3 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU