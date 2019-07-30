В Татарстане "Лада Приора" на скорости вылетела в кювет и перевернулась: один человек погиб
В ночь на 30 июля в Нижнекамском районе Татарстана на 52-м километре автодороги "Чистополь-Нижнекамск" 29-летний водитель отечественной легковушки "Лада-Приора", по предварительным данным, превысил скорость и потерял управление. Его автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
- В результате ДТП от полученных травм скончался 37-летний пассажир легковушки, - сообщили в ГИБДД Татарстана. - Водителя госпитализировали со множественными травмами.
Как сообщили очевидцы, пассажир не был пристегнут ремнями безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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