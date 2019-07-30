2019-07-30T18:43:55+03:00
Происшествия

В Татарстане "Лада Приора" на скорости вылетела в кювет и перевернулась: один человек погиб

По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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В ночь на 30 июля в Нижнекамском районе Татарстана на 52-м километре автодороги "Чистополь-Нижнекамск" 29-летний водитель отечественной легковушки "Лада-Приора", по предварительным данным, превысил скорость и потерял управление. Его автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП от полученных травм скончался 37-летний пассажир легковушки, - сообщили в ГИБДД Татарстана. - Водителя госпитализировали со множественными травмами.

Как сообщили очевидцы, пассажир не был пристегнут ремнями безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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