«За две игры вы собрали практически полный стадион»: казанский «Рубин» опубликовал видео победной речи Романа Шаронова
Казанский «Рубин» выложил в своем официальном аккаунте в Twitter речь тренера команды Романа Шаронова после победы над «Ахматом» со счетом 1:0.
Казанский «Рубин» опубликовал видео победной речи Романа Шаронова. Автор: ФК "Рубин".
- Мы это сделали. Гол мы забили, шагая не назад, а вперед. За две игры вы собрали практически полный стадион. Вы! Это надо сохранить. И та мотивация, которая у вас сейчас есть, это ваша мотивация, вас не надо заставлять. Это круто, спасибо, - сказал Шаронов.
После победы над «Ахматом» «Рубин» набрал 7 очков за три тура и поднялся на третье место в таблице. В 4-м туре «Рубин» дома примет ЦСКА, а «Ахмат» сыграет у себя с «Оренбургом».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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