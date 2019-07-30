2019-07-30T17:07:52+03:00
Спорт

«За две игры вы собрали практически полный стадион»: казанский «Рубин» опубликовал видео победной речи Романа Шаронова

Тренер команды произнес ее в раздевалке после матча с «Ахматом» [видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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Роман Шаронов.Роман Шаронов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Рубин» выложил в своем официальном аккаунте в Twitter речь тренера команды Романа Шаронова после победы над «Ахматом» со счетом 1:0.

Казанский «Рубин» опубликовал видео победной речи Романа Шаронова. Автор: ФК "Рубин".

- Мы это сделали. Гол мы забили, шагая не назад, а вперед. За две игры вы собрали практически полный стадион. Вы! Это надо сохранить. И та мотивация, которая у вас сейчас есть, это ваша мотивация, вас не надо заставлять. Это круто, спасибо, - сказал Шаронов.

После победы над «Ахматом» «Рубин» набрал 7 очков за три тура и поднялся на третье место в таблице. В 4-м туре «Рубин» дома примет ЦСКА, а «Ахмат» сыграет у себя с «Оренбургом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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