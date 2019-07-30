2019-07-30T17:49:11+03:00
Общество

Кандидаты в депутаты Госсовета общаются с жителями посредством онлайн-сервиса «Мой депутат»

30-м кандидатом, дежурившим в Общественной приемной «Единой России» в рамках проекта «Мой депутат», стал кандидат от партии «Единая Россия» в депутаты Госсовета РТ его действующий спикер, Секретарь Татарстанского отделения Партии Фарид Мухаметшин
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В Общественной приемной партии «Единая Россия» работает call-центр онлайн-сервиса «Мой депутат». Интернет-проект дает возможность жителям познакомиться с каждым кандидатом, задать вопрос, поднять проблему, дать наказ. Эта задача решается посредством современных технологий.

Онлайн-сервис «Мой депутат» - это сайт Мойдепутат.онлайн и горячая линия 8800-201-16-00, с помощью которых каждый житель может оставить наказ или предложение, после чего для обсуждения проблемы им перезванивают кандидаты татарстанского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Для прямой связи с избирателями с 9.00 до 21.00 работает приемная проекта – в ней ежедневно по очереди дежурят все кандидаты партийного списка.

Фарид Мухаметшин – 30-й кандидат, дежуривший в Общественной приемной «Единой России» в рамках проекта «Мой депутат».

- Все предложения и вопросы, полученные через сайт «Мой депутат» станут первоочередными задачами для депутатов от «Единой России». Каждая жалоба, обращение, наказ ценны для партии. Это помогает нам держать руку на пульсе, системно принимать и реализовывать важные для республики решения, а также точечно и быстро решать конкретные проблемы жителей республики. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания! Важно, что система продолжит работу и после выборов! Она обеспечит связь жителей Татарстана с уже избранными депутатами Госсовета, - отметил Фарид Мухаметшин.

Значительная часть обращений касается благоустройства и ремонта дорог. Есть вопросы, связанные со здравоохранением и образованием, трудоустройством и проблемами молодых семей. Сегодня кандидату поступили вопросы относительно сдачи в эксплуатацию объекта долевого строительства, отсутствия инфраструктуры в районе выделенных многодетным семьям земель, незаконного проведения азартных игр и др. Были также и предложения, которые Фарид Мухаметшин обещал выслушать в рамках личной встречи с заявителем.

- «Мой депутат» – это новый хороший формат работы с населением», - считает Фарид Мухаметшин. – Мы получаем вопросы, анализируем и перезваниваем. Набирается все больше людей, которые обращаются в таком режиме. Каждый поднимаемый вопрос мы фиксируем, в результате подготовим итоговый документ, с которым обратимся к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в поисках возможности их решения через принимаемые программы. Это и благоустройство дворов, и обеспечение питьевой водой, и ремонт лифтов, где-то автобус не доходит до конечной остановки. Вроде мелочи, но все это жизненные проблемы, которые требуют решения, и мы берем их на партийный контроль.

На прошлой неделе с жителями республики из Общественной приемной связывался кандидат от «Единой России», действующий министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- Мне достаются вопросы, близкие моей нынешней деятельности – это проблемы села, сельского уклада жизни, форм поддержки активности на селе, программ развития сельского хозяйства, переустройства сельских территорий. В нашей республике работают десятки программ в этом направлении. Но Москва не сразу строилась. Проблемы постепенно решаются. Даже за последний год хорошо видны результаты, а после выборов работа будет только усиливаться, – сказал Марат Ахметов.

С начала работы call-центра поступило 1800 наказов и предложений от жителей республики. Из них по вопросам местного значения - 1400, остальные - республиканского и федерального уровня. Вопросы благоустройства - 478, дороги - 296, соцсфера - 202, ЖКХ – 195.

ИСТОЧНИК KP.RU

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