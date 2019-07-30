Полузащитник Зурико Давиташвили стал лучшим игроком матча «Рубин» - «Ахмат»

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-30T18:34:02+03:00

Его выбрали и эксперты, и болельщики

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В этом сезоне Российская Премьер-Лига вместе с экспертами телеканала Матч Премьер выбирают лучшего игрока матча по итогам каждой встречи.

Так, по итогам прошедшего матча «Рубина» с «Ахматом», награду вручили полузащитнику казанцев Зурико Давиташвили.

Кроме того, лучшим футболиста признали и болельщики. На сайте «Рубина» опубликовали итоги голосования. По мнению болельщиков им стал также Зурико Давиташвили - 42% голосов.

Также в ТОП-3 вошли Юрий Дюпин (19%) и Павел Могилевец (15%).

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ИСТОЧНИК KP.RU