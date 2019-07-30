В Татарстане на нацпроект «Здравоохранение» до 2021 года выделят около 7 миллиардов рублей
В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана глава Минздрава республики Марат Садыков сообщил, что до 2021 года на реализацию в регионе нацпроекта «Здравоохранение» будет выделено около 7 миллиардов рублей. При этом 72% от этой суммы поступят из федерального бюджета.
Так, в рамках нацпроекта в поликлиниках Татарстана хотят внедрить новую модель, основанную на «бережливых» технологиях. Например, уже в этом года она появится в 18 поликлинических подразделениях и 13 учреждениях здравоохранения Казани.
Кроме того, у Минздрава республики в планах до 2024 года увеличить количество вылетов санитарной авиации, а также купить два новых вертолета у казанского завода.
Также к указному сроку, по словам министра, благодаря нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» ожидаемая продолжительность жизни татарстанцев должна составить 79 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU