2019-07-30T16:05:52+03:00
Общество

В Татарстане на нацпроект «Здравоохранение» до 2021 года выделят около 7 миллиардов рублей

А к 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в республике должна составить 79 лет
Олег ЛУГОВОЙ
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72% от этой суммы поступят из федерального бюджета.72% от этой суммы поступят из федерального бюджета.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана глава Минздрава республики Марат Садыков сообщил, что до 2021 года на реализацию в регионе нацпроекта «Здравоохранение» будет выделено около 7 миллиардов рублей. При этом 72% от этой суммы поступят из федерального бюджета.

Так, в рамках нацпроекта в поликлиниках Татарстана хотят внедрить новую модель, основанную на «бережливых» технологиях. Например, уже в этом года она появится в 18 поликлинических подразделениях и 13 учреждениях здравоохранения Казани.

Кроме того, у Минздрава республики в планах до 2024 года увеличить количество вылетов санитарной авиации, а также купить два новых вертолета у казанского завода.

Также к указному сроку, по словам министра, благодаря нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» ожидаемая продолжительность жизни татарстанцев должна составить 79 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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