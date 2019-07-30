2019-07-30T16:46:58+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг запускает новое предложение по приобретению автомобилей Audi для корпоративных клиентов компании. Размер поддержки от производителя для модели Audi A6 55 TFSI quattro в поставке увеличивается до 14% от рекомендованной розничной цены, для автомобилей в наличии – до 8%. Срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года.

Кроме этого, специальные условия действуют и на автомобили Audi Q7 S-Line Edition. В зависимости от комплектации выгода может составить до 18% от рекомендуемой розничной цены. В рамках предложения клиенты могут воспользоваться также программой Trade-in.

- Автомобили Audi пользуются большой популярностью среди клиентов ВТБ Лизинг. Транспортные средства подобного уровня приобретаются для топ-менеджеров компаний и ценятся за комфорт и представительность. Наша стратегическая задача – сделать условия их приобретения максимально комфортными и при этом дать клиенту возможность выбрать автомобиль, который подойдет именно ему, - прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

В рамках новой программы лизинговая компания окажет помощь клиенту со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, оформляя автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане прокуратура помогла работникам частной школы получить долги по зарплате на 1,3 миллиона рублей
«За две игры вы собрали практически полный стадион»: казанский «Рубин» опубликовал видео победной речи Романа Шаронова
В Казани водитель каршеринговой иномарки попытался сбежать с места ДТП
Жителя Чувашии за желание изнасиловать свою мать приговорили к колонии строгого режима
В Татарстане на нацпроект «Здравоохранение» до 2021 года выделят около 7 миллиардов рублей
В Татарстане мотоциклист на скорости врезался в бетонный столб и снес его, мужчина погиб
В Казани прошли Общественные слушания по нацпроекту «Культура»
Во время матчей «Рубина» на Центральном стадионе в Казани будут перекрывать дороги
В Казани, находившийся под следствием, пенсионер зарезал своего 63-летнего приятеля
Она была без сознания, рядом плакала ее дочь: в Казани инспектор ГИБДД спас женщину
В Татарстане мини-асфальтоукладчик во время своей работы провалился в яму
В Казани из-за сработавшей сигнализации из ТЦ "Тандем" эвакуировали 500 человек
Билайн дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам