В Татарстане столкнулись "Лада" и "Фольксваген": один человек погиб, двое пострадали
Авария с участием двух легковушек произошла 29 июля в 15.05 на 15-м километре автодороги Сорочьи Горы - Шали на территории Лаишевского района Татарстана.
По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля "Лада Приора" на скорости вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в иномарку "Фольксваген Поло".
Фото: ГИБДД Татарстана
В результате полученных смертельных ранений водитель "Лады" скончался на месте аварии.
- 29-летний водитель автомобиля "Фольксваген" и 53-летний пассажир отечественного автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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