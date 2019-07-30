В Татарстане столкнулись "Лада" и "Фольксваген": один человек погиб, двое пострадали

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-30T17:38:03+03:00

По предварительным данным, вина в этом ДТП за водителем отечественной легковушки [фото]

Изменить размер текста: A A

Авария с участием двух легковушек произошла 29 июля в 15.05 на 15-м километре автодороги Сорочьи Горы - Шали на территории Лаишевского района Татарстана.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля "Лада Приора" на скорости вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в иномарку "Фольксваген Поло".

Фото: ГИБДД Татарстана

В результате полученных смертельных ранений водитель "Лады" скончался на месте аварии.

- 29-летний водитель автомобиля "Фольксваген" и 53-летний пассажир отечественного автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU