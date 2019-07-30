2019-07-30T16:29:33+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии за желание изнасиловать свою мать приговорили к колонии строгого режима

Также он успел ее поколотить деревянной вешалкой
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Безработный 58-летний житель Новочебоксарска оказался на скамье подсудимых по обвинению в покушении на изнасилование и избиение. При этом во всех двух случаях потерпевшей была признана его 79-летняя мать.

Как было установлено в суде, днем 13 декабря прошлого года у себя дома пьяный сын избил пожилую родительницу деревянной вешалкой с металлическими крючками, а также палкой. Травмы, полученные пенсионеркой, расценили потом как легкий вред здоровью.

Когда следователи выясняли обстоятельства данного происшествия, выяснилось, что до этого – 25 июля, сын пытался изнасиловать свою мать. Для этого он заманил ее к себе в комнату и закрыл дверь на замок.

На крики женщины прибежал ее другой сын. Он выбил дверь и остановил брата. Тогда родственники решили не сообщать о произошедшем в полицию.

- В итоге суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

На процессе учли, что местный житель имеет непогашенные судимости за убийство и кражу, истязание и угрозы убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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