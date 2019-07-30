В Татарстане мотоциклист на скорости врезался в бетонный столб и снес его, мужчина погиб
29 июля в 19.00 жители села Исенбаево Агрызского района Татарстана стали свидетелями смертельного дорожно-транспортного происшествия.
На улице 54-летний местный житель на мотоцикле с коляской так разогнался, что не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Столб сломался и упал на газовую трубу. Мотоцикл после такого столкновения перевернулся.
Фото: ГИБДД Татарстана
- Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.
Находился ли на погибшем мотоциклетный шлем, не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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