2019-07-30T15:44:19+03:00
Происшествия

В Татарстане мотоциклист на скорости врезался в бетонный столб и снес его, мужчина погиб

Авария произошла в селе Исенбаево Агрызского района республики [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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29 июля в 19.00 жители села Исенбаево Агрызского района Татарстана стали свидетелями смертельного дорожно-транспортного происшествия.

На улице 54-летний местный житель на мотоцикле с коляской так разогнался, что не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Столб сломался и упал на газовую трубу. Мотоцикл после такого столкновения перевернулся.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

- Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

Находился ли на погибшем мотоциклетный шлем, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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