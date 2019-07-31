Подороже и помощнее: какие смартфоны выбирают татарстанцы

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-31T09:02:12+03:00

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В течение шести месяцев 2019 года татарстанцы готовы были выложить за новый смартфон 18 881 рубль, что почти на 3 000 рублей больше, чем в среднем по России. По подсчетам аналитиков МТС, покупатели из Москвы выбирали модели в среднем за 19 684 рубля, жители Санкт-Петербурга – за 17 644 рубля. В соседнем Башкортостане выбирали смартфоны в среднем по цене 16 085 рублей. Татарстан вошел в топ-10 регионов с самым крупным средним чеком на покупку гаджетов по стране.

Рост продаж приходится на устройства среднего ценового сегмента, стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, продажи которых за год выросли на 10%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. Интерес покупателей к гаджетам до 20 000 рублей подогревают функциональные новшества, которые ранее были доступны только флагманским моделям. В результате самыми популярными моделями у татарстанцев стали Honor 7A, Honor 8X, Samsung Galaxy J2 Core, Samsung Galaxy A7 2018, Samsung Galaxy A50.

Фото: Из материалов пресс-службы

Еще один яркий тренд отмечают эксперты розничного рынка – замедление роста продаж смартфонов от 30 тысяч рублей. По мнению аналитиков МТС, это связано с тем, что пользователи таких устройств продлевают срок пользования гаджетом до полутора – двух лет и не стремятся поменять его на новые модели, так как они не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений: мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы.

- Год от года покупатели в меньшей степени стремятся за топовыми новинками и чаще делают выбор в пользу функциональных и производительных устройств, потому что их технические характеристики не уступают флагманским моделям ведущих производителей. Устройства среднего ценового сегмента получили сканеры отпечатков пальцев, в том числе встроенные в экран, безрамочные матрицы, мощные аккумуляторы и тройные камеры. Поэтому все больше жителей Татарстана делают выбор в пользу продвинутых моделей, тем более что покупка гаджета становится еще доступнее для покупателей - продолжаем запускать новые скидки, расширять условия подписки и улучшать трейд-ин, – отметил директор по продажам на массовом рынке МТС в Татарстане Антон Перцев.

ИСТОЧНИК KP.RU