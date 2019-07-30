В Казани прошли Общественные слушания по нацпроекту «Культура»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-30T15:25:41+03:00

В рамках нацпроекта в Татарстане созданы три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура»

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Рабочая группа регионального отделения «Единой России» по контролю реализации национальных проектов в РТ организовала Общественные слушания по национальному проекту «Культура».

Целью партийного контроля является повышение эффективности исполнения национальных проектов, достижения ими целей и результатов, и, как следствие, обеспечение благополучия и повышения качества жизни населения.

В общественных слушаниях приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, заместитель председателя ГС РТ, руководитель рабочей группы по контролю реализации нацпроектов, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова, представители муниципальных районов, учреждений культуры, участвующих в реализации национального проекта «Культура» с привлечением средств федерального бюджета в 2019 году, участники региональных проектов.

Как отметила Ирада Аюпова, с целью укрепления гражданской идентичности, создания условий для воспитания и сохранения культурного наследия и обеспечения доступа граждан к культурным ценностям в Татарстане созданы три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

На 2019 год в Татарстане запланировано создание трех культурно-досуговых центров в сельской местности, двух модельных муниципальных библиотек, пяти виртуальных концертных залов – и все это с привлечением средств из федерального бюджета.

Татьяна Ларионова напомнила, что работы на объектах могут контролировать сами граждане. В июне начал работу проект «Нацпроекты. Фотоконтроль- 2019», с помощью которого любой желающий в онлайн режиме может прислать актуальные фотографии объектов.

- С января текущего года освоено уже 90% выделенных средств. Это высокий показатель. Но есть и объекты, которые находятся в зоне риска. Поэтому еще раз хочу отметить роль депутатов в мониторинге ситуации. Летний период – самый благоприятный для строительных работ, нам нельзя его упустить, - отметила Ларионова.

Она добавила, что большую помощь может оказать волонтерское сообщество. В рамках слушаний директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин пригласил волонтеров культуры к сотрудничеству.

В рамках участия в реализации национальных проектов Республикой Татарстан утверждены 49 региональных составляющих с детализацией целей, задач, мероприятий и плановых целевых показателей результативности их выполнения. Общий объем финансирования мероприятий региональных составляющих национальных проектов в республике на 2019 год составляет порядка 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU