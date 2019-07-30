В Казани, находившийся под следствием, пенсионер зарезал своего 63-летнего приятеля

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-30T15:10:38+03:00

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Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажки на улице Сафиуллина в Приволжском районе столицы Татарстана. Там пьянствовали два пенсионера - 63-летний и его 64-летний гость. Мужчины поссорились, и гость схватился за нож. Когда после нескольких нанесенных им ударов оппонент перестал подавать признаки жизни, гость сбежал с места происшествия.

Полицию вызвали соседи, увидев кровавые отпечатки ног на лестничной клетке. Они вели из квартиры одинокого пенсионера. Приехавшие на вызов эксперты обнаружили тело хозяина, и насчитали на его теле 57 ножевых ранений.

Его сбежавшего собутыльника вскоре задержали. Выяснилось, что мужчина уже находится под следствием за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Теперь он проходит также подозреваемым и по уголовному делу об убийстве.

- Пенсионер отправлен под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU