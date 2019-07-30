2019-07-30T15:14:32+03:00
Общество

Во время матчей «Рубина» на Центральном стадионе в Казани будут перекрывать дороги

Ограничение коснется улицы Саид-Галеева и Кремлевской набережной
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во время домашних матчей казанского «Рубина» на Центральном стадионе в городе будет временно ограничено движение транспорта.

Так, в период проведения игр нового сезона дороги перекроют 4 и 18 августа, 1 и 29 сентября, 6 и 27 октября, 10 и 24 ноября, а также в 2020 году - 4, 5 и 8 марта, 5, 19, 22 и 25 апреля, 10, 13 и 17 мая.

Проехать нельзя будет по улице Саид-Галеева от улицы Ташаяк до Кремлевской набережной, Кремлевской набережной от улицы Саид-Галеева до Площади Тысячелетия, по съезду с Кремлевской набережной на Площади Тысячелетия. Автовладельцам нужно будет заранее спланировать график и маршрут движения в период проведения матчей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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