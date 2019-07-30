Она была без сознания, рядом плакала ее дочь: в Казани инспектор ГИБДД спас женщину

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-30T14:20:04+03:00

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Во время несения службы младший лейтенант полиции, инспектор ГИБДД Казани Булат Зайнуллин заметил взволнованную толпу на улице Бутлерова в Вахитовском районе столицы Татарстана.

Полицейский подошел поинтересоваться, что происходит, и увидел, что на асфальте лежит женщина. Она была без сознания, рядом плакала ее дочь. Зайнуллин нащупал пульс на запястье незнакомки, и сразу вызвал "скорую".

Понимая, что дорога каждая секунда, офицер незамедлительно приступил к оказанию доврачебной помощи.

Когда состояние женщины немного улучшилось, полицейский остановил проезжавшую мимо бригаду "скорой помощи", которая ехала на другой вызов. Медики доставили женщину в больницу. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

- Сын женщины выразил Булату Зайнуллину благодарность за своевременные профессиональные действия, которые помогли избежать трагедии, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU