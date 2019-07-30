В Казани из-за сработавшей сигнализации из ТЦ "Тандем" эвакуировали 500 человек

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-30T13:34:50+03:00

На месте по причине сработки АПС разбираются электрики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, никто не пострадал

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Сигнал тревоги прозвучал днем 30 июля в ТЦ "Тандем", который находится в Московском районе на проспекте Ибрагимова. По предварительным данным, произошла сработка аварийной пожарной сигнализации. Сотрудники администрации и охраны провели эвакуацию всех посетителей, а также сотрудников ТЦ. Всего на улицу вывели 500 человек.

Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарной охраны МЧС Татарстана провели разведку в здании. Осмотрели все помещения, вызов оказался ложным.

- На месте по причине сработки АПС разбираются электрики, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU