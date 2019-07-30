В Татарстане мини-асфальтоукладчик во время своей работы провалился в яму

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-30T13:51:37+03:00

Его будут поднимать оттуда при помощи крана

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ЧП произошло в поселке городского типа Камское Устье во вторник, 30 июля. Фотографиями произошедшего поделились местные жители. Возле местного спорткомплекса "Акчарлак" коммунальные службы обновляли асфальтовую дорожку для пешеходов. Работу вели при помощи мини-асфальтоукладчика. Именно он и провалился в огромную яму.

В соцсетях под сделанной фотографией сразу появились язвительные комментарии: "Бог наказал. Он же видит, как они дороги делают", "Строим метро", "Испытание на прочность".

По предварительным данным, никто не пострадал. Асфальтоукладчик будут вынимать из ямы при помощи подъемного крана.

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ИСТОЧНИК KP.RU