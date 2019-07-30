2019-07-30T12:53:17+03:00
Общество

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов категорически не согласен с массовым сокращением на УАЗе

Без работы могут остаться около тысячи заводчан
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: ulgov.ruФото: ulgov.ru
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Известия о массовых сокращениях на ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) появляются с завидной периодичностью. В этот раз видимо все серьезно. Так, как эту информацию огласил на очередном совещании губернатор области Сергей Морозов. Руководитель региона категорически не согласен с таким решением.

- Региональная власть выражает категорическое несогласие, серьезную озабоченность и возмущение в связи с тем, что руководство УАЗа планирует уволить около тысячи человек с предприятия. Руководство завода единолично приняло это решение, не предупреждая трудовой коллектив, профсоюзы, региональную и городскую власть. Мы категорически против и примем все меры, чтобы это решение не было принято без соответствующих договоренностей. Кроме этого, предлагаю пригласить руководящий состав УАЗ, профсоюз, работников для обсуждения сложившейся ситуации и выработки мер. Коллеги из бизнеса должны внимательно относиться к таким решениям, - цитирует губернатора Ульяновской области телерамм-канал Пул N73.

При этом Сергей Морозов призвал присоединится к нему в этом вопросе и власти города и местных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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