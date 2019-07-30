Специально изучил уголовный закон: жителя Башкирии задержали за обман при сдаче казанской квартиры в наем
25-летний житель города Кумертау (Башкирия) был задержан у себя дома казанскими полицейскими за мошенничество. Молодого человека привезли в столицу Татарстана, где он во всем сознался.
Так, из материалов уголовных дел, потерпевшими по которым проходят 8 человек, следует, что с августа по октябрь 2018 года житель Башкирии разместил в интернете объявление о сдаче квартиры в наем в Казани.
Проводил он свои «сделки» исключительно по телефону. Клиентам объяснял, что находится в командировке и просил перед наймом заплатить бронь от 3 000 до 4 900 рублей, так как предлагаемая квартира пользуется большим спросом. После получения денег молодой человек переставал выходить на связь.
По словам задержанного, Казань он выбрал из-за большого количества студентов, которые снимают жилье, а перед тем как всех обмануть изучил уголовный закон. Последний и натолкнул его на решение просить у жертв сумму не больше 4 900 рублей, чтобы, если поймают, получить лишь два года лишения свободы.
- В настоящее время расследование уголовных дел, объединенных в одно производство, находится на стадии завершения. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU