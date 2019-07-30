СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-30T12:18:16+03:00

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В эту субботу, 3 августа, в Казани на бульваре имени Юлиуса Фучика пройдет праздник двора. Он станет заключительной акции программы дворовых лагерей «Мое эколето-2019».

Так, что в этот день на бульваре будут ждать детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Их будет ждать экологический квест. В ходе которого ребята сыграют роль спасателей города - им нужно будет защитить казанцев от возможных экологических проблем. Кроме того, будут организованы различные игры и фотозона, а также запланирована развлекательная программа.

Праздник двора на бульваре имени Юлиуса Фучика пройдет с 13.00 до 16.00. Сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU