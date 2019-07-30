В Татарстане легковушка на подъеме в гору врезалась в КАМАЗ: погибла женщина-водитель
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля в 16.19 в Актанышском районе Татарстана.
Там, по предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 при подъеме в гору превысила скорость и выехала на встречку, где врезалась в грузовик КАМАЗ. Авария произошла возле перекрестка деревни Усы
Сила удара была такова, что отечественный автомобиль превратился в груду искореженного железа. Женщина-водитель получила смертельные травмы и скончалась в карете "скорой помощи". Ее 16-летняя пассажирка с травмами легкой степени тяжести доставлена в Актанышскую ЦРБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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