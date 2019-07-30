2019-07-30T11:42:08+03:00
Экономика

Во втором квартале 2019 года в Татарстане на 3% увеличили размер прожиточного минимума

Соответствующее постановление подписал Кабмин республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Кабмин Татарстана утвердил на второй квартал 2019 года увеличение прожиточного минимума на 3% в расчете на душу населения. Теперь он равен 9 450 рублей.

Для трудоспособного населения – 10 085 рублей (рост 3,2%), пенсионеров – 7 742 (3,1%), детей – 9 373 рубля (2,3%).

Вместе с тем другим постановлением Кабмина на второй квартал 2019 года увеличен и минимальный потребительский бюджет – на 235 рублей. Так, в целом по республике он составил 15 772 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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