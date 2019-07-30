1 августа на ж/д вокзале Казани устроят танцы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-30T10:59:27+03:00

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В этот четверг, 1 августа, на ж/д вокзале Казани в честь Дня железнодорожника-2019 организуют молодежный танцевальный флешмоб.

Так, на привокзальной площади выступят участники студенческих отрядов. Они, в том числе, исполнят под гитару и отрядные песни. Начало флешмоба намечено на 10.30. Сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Отметим, что акция в этот день пройдет также в Нижнем Новгороде и Ижевске, а сам День железнодорожника по традиции отметят в первое воскресенье августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU