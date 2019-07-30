2019-07-30T11:09:15+03:00
Общество

Пьяные водители пополнили бюджет Марий Эл почти на 11 миллионов рублей

Эту сумму приставы собрали за первую половину 2019 года
Лика ИСАЕВА
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Приставы взыскали с пьяных водителей почти 11 миллионов рублейПриставы взыскали с пьяных водителей почти 11 миллионов рублейФото: Из материалов пресс-службы
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Судебные приставы Марий Эл собщили, что с начала 2019-го, а именно за полгода, смогли взыскать с должников 10,8 миллионов рублей штрафов. Выплатили их те водители, что сели за руль пьяными, или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Правда были среди них и те, у кого не было денег для оплаты штрафа. К таким, а это 176 человек, на работу были направлены копии исполнительных документов для удержания задолженности из зарплаты.

Также за первую половину 2019 года приставами было составлено 124 акта описи и ареста имущества должников.

На многих из этого списка был наложен запрет на выезд за рубеж, до тех пор, пока не заплатят все сполна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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