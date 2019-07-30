В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"
Мероприятие состоится в кинотеатре "Киномакс" ТРЦ "Тандем" 31 июля
Кадр из фильмаФото: кадр из фильма
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В столице Татарстана 31 июля пройдет предпоказ нового американского боевика с элементами научной фантастики и комедии. В главных ролях Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем.
Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.
Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.
ИСТОЧНИК KP.RU