В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-30T08:28:12+03:00

Кадр из фильма Фото: кадр из фильма

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана 31 июля пройдет предпоказ нового американского боевика с элементами научной фантастики и комедии. В главных ролях Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем.

Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.

Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

ИСТОЧНИК KP.RU