В Чебоксарах "Калина" врезалась в "скорую": водитель легковушки был госпитализирован с травмами

СЕГОДНЯ 21:15 2019-07-29T21:15:21+03:00

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В понедельник, 29 июля, в 13.30 в Чебоксарах произошло ДТП с участием «скорой» и «Калины». Так, по предварительным данным, на перекрестке улицы Пролетарская и проспекта Тракторостроителей легковушка решила совершить поворот налево с правой полосы. Это и стало причиной ее столкновения с автомобилем скорой помощи.

- Машина службы «03» ехала на вызов к пациенту. Как только произошло ДТП, на адрес направили другую бригаду, - сообщает пресс-служба республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Отмечается, что водитель «Калины» был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. В «скорой» никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU