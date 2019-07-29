СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-29T18:53:52+03:00

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Член рабочей группы по проекту «Наш двор» Ольга Воронова осмотрела дворы Ново-Савиновского района Казани после капитального ремонта.

За последние пять лет в Татарстане отремонтировано 1704 двора. В их обустройство вложено 5,5 млрд. рублей.

Новая программа «Наш двор», к разработке которого приступила «Единая Россия», позволит расширить этот успешный опыт на все города и поселения Татарстана.

«В республике с 2013 года сделано уже очень много в этом направлении. Но жители хотят, чтобы их мнение относительно проекта благоустройства учитывалось больше. Партия «Единая Россия» вышла с инициативой, которую поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, о разработке новых стандартов благоустройства дворов, куда будут входить и детские площадки, и спортивные площадки, и зоны отдыха. Сейчас мы выходим во дворы, чтобы обсудить предложения, выслушать мнение всех жителей», - пояснила Ольга Воронова.

По словам Ольги Вороновой, в основном, жители просят установить детские площадки, при чем, разделенные на зоны для детей младше и старше пяти лет. Также просят лавочки, спортивные площадки. Людей волнуют и вопросы безопасности – установка камер видеонаблюдения и ограждений.

«Все пожелания жителей многоквартирных домов нами будут учтены и отправлены в Минстрой», - подчеркнула Воронова.

Сегодня результатами работ по благоустройству поделились жители двора многоквартирных домов №40, №40/2, №44 и №46 по улице Гаврилова, дворов по адресу ул. Абсалямова, д.23, д.25, д.27 и ул. Бондаренко, д.20, д.22, д.24.

Двор по улице Гаврилова - один из самых больших благоустроенных дворов в Ново-Савиновском районе, куда входит пять многоквартирных домов.Ольга Воронова отметила, что во дворе заменили асфальтовое покрытие, установили пандусы, оборудовали детскую площадку.

«Дом был благоустроен по проекту софинансирования за счет грантовых средств, которые выиграла территория общественного самоуправления «Савиново», выручки с аренды общедомового имущества и самих жителей. Это было очень важным делом, ведь ремонт здесь не проводился уже 30 лет», - рассказал председатель комитета ТОС «Савиново» Ильдус Салахов.

В Казани в текущем году на ремонт дворовых территорий выделено 1 млрд. рублей. В комплексе работ на этот год предусмотрен ремонт 290 дворов. На сегодняшний день благоустроено 140 дворовых территории. Передовой опыт по благоустройству дворов накоплен и в других городах Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU