2019-07-29T22:07:15+03:00
Происшествия

Ссора двух братьев во время пьянки привела к поножовщине

Один из родственников ударил другого ножом
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

26 июля серьезный инцидент произошел в Набережных Челнах. В БСМП с проникающим ножевым ранением грудной клетки был госпитализирован 37-летний житель Нового Города. Естественно, что медики вызвали полицейских. Им пострадавший признался, что его ранил собственный брат.

Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Как выяснилось, браться вместе распивали алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой он схватил нож и ударил им своего брата.

- В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17-летний парень угнал "пятнашку" у 50-летнего татарстанца
В Чебоксарах "Калина" врезалась в "скорую": водитель легковушки был госпитализирован с травмами
За последние пять лет в Татарстане отремонтировано 1704 двора
В Набережных Челнах продают коллекцию марок за 1,2 миллиона рублей
В Чувашии больше 10 дней идут активные поиски 17-летнего парня
Казанский бульвар «Белые цветы» номинирован на премию за лучший проект благоустройства
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Более 2 тысяч казанцев заболели ОРВИ за минувшую неделю
За 5 месяцев Чувашию покинули более 16 тысяч человек
Парковки, замена водопровода, ремонт памятников: с какими вопросами обращаются жители в приемные «Единой России».
В Йошкар-Оле из-за взрыва бытового газа выбило окна у нескольких квартир
«Выглядят максимально уродски»: жители Казани требуют от властей города убрать большую часть заборов
В Казани временно ограничили движение по улице Родины
В Казани автобус провалился под землю, когда вез пассажиров
В Чебоксарах несовершеннолетний парень похитил 33 мобильных телефона на сумму более 589 тысяч рублей
В Казани прогнозируют дождь и до 16 градусов тепла
В Марий Эл лихач на скорости протаранил колодец и перевернулся, врезавшись в дом
В Казани водитель устроил ДТП, в котором пострадали его жена и годовалый сын
В Чувашии зарплаты преподавателей вузов достигли почти 70 тысяч рублей
Более 30 тысяч детей из Казани отдохнут в лагерях за лето
В Чебоксарах приостановили работу реабилитационного центра из-за массажистов из Китая
Более 7 тысяч ртутных светильников в Казани заменят на светодиодные
30 июля в четырех районах Казани не будет света
В Татарстане ребенок получил травму головы, упав с батута
В Марий Эл на Волге нашли тело утонувшего мужчины
В Ульяновске на 1,5 месяца перекроют улицу Кооперативную
Унесенные ветром: в Татарстане двух девушек на надувном матрасе унесло на 2,5 километра от берега
Михаил Игнатьев вернулся в Чувашию