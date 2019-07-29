Ссора двух братьев во время пьянки привела к поножовщине
Один из родственников ударил другого ножом
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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26 июля серьезный инцидент произошел в Набережных Челнах. В БСМП с проникающим ножевым ранением грудной клетки был госпитализирован 37-летний житель Нового Города. Естественно, что медики вызвали полицейских. Им пострадавший признался, что его ранил собственный брат.
Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Как выяснилось, браться вместе распивали алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой он схватил нож и ударил им своего брата.
- В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU