Ссора двух братьев во время пьянки привела к поножовщине

СЕГОДНЯ 22:07 2019-07-29T22:07:15+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июля серьезный инцидент произошел в Набережных Челнах. В БСМП с проникающим ножевым ранением грудной клетки был госпитализирован 37-летний житель Нового Города. Естественно, что медики вызвали полицейских. Им пострадавший признался, что его ранил собственный брат.

Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Как выяснилось, браться вместе распивали алкоголь, в какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой он схватил нож и ударил им своего брата.

- В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU