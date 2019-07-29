В Набережных Челнах продают коллекцию марок за 1,2 миллиона рублей
Среди них штампы из СССР, России, КНДР, ГДР, Вьетнама и Монголии
В коллекции в общей сложности 20 тысяч марок
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Жительница Набережных Челнов Елена готова продать свою коллекцию марок. Стоимость коллекции – 1,2 миллиона рублей.
Елена отмечает, что в коллекции имеются марки СССР и России (1942-2009 годы), КНДР (1959 – 1992 годы), ГДР (1950-1990 года), а также Вьетнама и Монголии. В общей сложности – 20 тысяч штук.
Марки находятся в альбомах и на выставочных листах. Большинство из них в клеммташах (специально изготовленных двухслойных полосках, скреплённых между собой).
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
ИСТОЧНИК KP.RU