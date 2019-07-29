В Чувашии больше 10 дней идут активные поиски 17-летнего парня
11 июля 17-летний Вячеслав Михайлов вышел из дома в чувашской деревне Иваньково и направился в деревню Вурманкас Асламасы. Оттуда 16 числа он должен был отправиться в Ядрин.
- 18-19 июля продавцы овощи/фрукты на рынке в городе Ядрин говорят, что видели его. Телефона и документов с собой не было. Больше никакой информацией не обладаем, - сообщает сестра Вячеслава Валентина Долганова.
Парень ростом около 155 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Из дома он уехал в синей олимпийке, синих джинсах и зеленых кроссовках.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Вячеслава Михайлова, просьба сообщить об этом по телефону 8(800)-700-54-52 или 112.
- Если кто-то знает, где Слава, но не хочет выдавать, или просто-напросто Слава боится прийти, передайте ему, что мы будем только рады, что он жив и здоров! – отмечает Валентина.
ИСТОЧНИК KP.RU