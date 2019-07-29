Более 2 тысяч казанцев заболели ОРВИ за минувшую неделю

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-29T16:32:10+03:00

При этом, заболеваемость снижается

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В Казани уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями опустился ниже эпидемического порога. Причем сразу на 10,5%. Всего за прошедшую неделю с 22 по 28 июля в городе зарегистрировано 2046 случаев заболевания ОРВИ.

Показатель заболеваемости ОРВИ в столице Татарстана составил 24,6 на 10 тысяч населения.

В целом по Татарстану за неделю зарегистрировано 6316 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель составил 16,9 на 10 тысяч населения.

- Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5,2%, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU