17-летний парень угнал "пятнашку" у 50-летнего татарстанца

СЕГОДНЯ 21:49 2019-07-29T21:49:08+03:00

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В полицию обратился 50-летний мужчина. Он рассказал. что кто-то угнал его автомобиль. Он оставил свой ВАЗ пятнадцатой модели в районе озера поселка Плодопитомник Бугульминского района. На следующее утро он обнаружил, что машины нет на том месте, где он ее оставил.

Вскоре пропавшую легковушку удалось найти. Ее обнаружили в лесопосадке между деревнями Ефановка и Забугоровка Бугульминского района в 3-х километрах от автодороги. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленника. Им оказался 17-летний парень.

- Подозреваемый признал свою вину в содеянном, пояснив, что хотел покататься, - пояснили в пресс-службе МВД Татарстана.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пока же его отпустили под подписку о невыезде. Что касается автомобиля, то его уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU