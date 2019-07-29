Парковки, замена водопровода, ремонт памятников: с какими вопросами обращаются жители в приемные «Единой России».

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-29T15:47:28+03:00

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С 24 июля в Татарстане начали работу мобильные общественные приемные «Единой России». Шесть автобусов, украшенных символикой «Единой России», ездят по всей территории республики, каждая в своей зоне. Жители каждого района получили возможность дать «Единой России» и ее кандидатам свои поручения для работы в составе нового Госсовета.

По итогам уже состоявшихся приемов сотрудники отмечают, что люди обращаются, в основном, с вопросами, касающимися качества воды, здравоохранения, соцзащиты, благоустройства поселков, качества дорог, работы многофункциональных центров.

В субботу мобильная приемная посетила Лаишевский район. Предложения и пожелания высказали 12 жителей г. Лаишево, 13 жителей поселка Совхоза им. 25 Октября и 6 человек в селе Сокуры.

Лаишевцы в один голос говорят, что необходима специальная парковка у центрального пляжа, а также дополнительные контейнеры для мусора. Также горожане обращались с просьбой сделать историческую улицу Пролетарскую односторонней и провести коммуникации по улице Зелёная.

В селе Сокуры людей беспокоит плохое состояние дорог, отсутствие развязки и надземного перехода. Поднимался вопрос о необходимости строительства детского сада на 260 мест, а в парке около мечети «Юлчы» сельчане попросили установить детскую площадку. Также не хватает остановочных комплексов для общественного транспорта.

Жители поселка Совхоза им. 25 Октября просят установить детскую площадку во дворах по улице Почтовая и хоккейную коробку, отремонтировать памятник Победе в Великой Отечественной войне на центральной площади, оказать помощь в строительстве церкви. Кроме всего прочего в селе нет банкоматов, и нуждается в замене водопровод. Еще одним общим желанием является очистка исторического заповедного водоема «Чёрное озеро».

Все обращения жителей принимаются на бумажных носителях и вводятся в электронную базу, а после их обработки в течение 2-3 дней с заявителями связываются кандидаты в депутаты, обсуждают проблемы, ищут пути решения. В период с 24 августа по 6 сентября планируется провести 650 приёмов граждан. Мобильные приемные работают в ежедневном режиме (кроме понедельника и вторника) с 9.00 до 18.00. Предварительная запись не требуется. Оставить обращение можно и в электронном виде на сайте Мой депутат или, позвонив по горячей линии 8800-201-16-00.

«Единая Россия» имеет результативный опыт работы с наказами избирателей. В ходе прошлой избирательной кампании 2014 года партия собрала более 2500 наказов, 83% которых были выполнены. По результатам анализа работы с наказами «Единая Россия» создавала новые законы, вносила предложения Президенту, правительству по системному решению тех проблем, которые поднимали жители республики.

Другие татарстанские партии также используют весь доступный арсенал взаимодействия с населением. Например, в республиканском отделении КПРФ сообщили журналистам, что в партии довольно часто применяют одну из самых традиционных форм агитации — беседы с потенциальными избирателями. При этом не забывают и о новых формах общения с электоратом — социальных сетях и других интернет-площадках. Упор на проверенную временем агитацию делают и в ЛДПР. Партийцы распространяют листовки и брошюры. В то же время, в партии намерены провести свой агитпробег по республике, в ходе которого планируются встречи с жителями ряда населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU