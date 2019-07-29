Казанский бульвар «Белые цветы» номинирован на премию за лучший проект благоустройства
Такое решение приняло одно из мировых онлайн-изданий об архитектуре
Фото: пресс-служба мэрии Казани
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Одно из мировых онлайн-издания об архитектуре ArchDaily номинировало казанский бульвар «Белые цветы» на улице Абсалямова на премию за лучший проект благоустройства. Он раскинулся от проспекта Ямашева до улицы Четаева.
- Автором концепции зеленой зоны выступила «Проектная группа 8» в рамках программы развития общественных пространств Татарстана, - сообщает пресс-служба мэрии города.
Бульвар открылся после реконструкции в ноябре 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU