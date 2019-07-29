2019-07-29T16:14:44+03:00
Общество

За 5 месяцев Чувашию покинули более 16 тысяч человек

Миграционная убыль в республике составила 1039 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем, за 5 последних месяцев в республику переехало около 15,5 тысяч человекВместе с тем, за 5 последних месяцев в республику переехало около 15,5 тысяч человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что в период с января по май 2019 года Чувашию покинуло более 16 тысяч человек. Вместе с тем, за 5 последних месяцев в республику переехало около 15,5 тысяч человек. Так, миграционная убыль в регионе составила 1039 человек. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Такие цифры называет Чувашстат.

При этом, 973 человека приехало в Чувашию из заграницы: 754 – из стран СНГ, 219 – из стран дальнего зарубежья. 534 жителя республики предпочли переехать в государства-участников СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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