В Йошкар-Оле из-за взрыва бытового газа выбило окна у нескольких квартир
К счастью, никто не пострадал
Хозяев взорвавшейся квартиры в ту ночь не было домаФото: Валентина ВАГАНОВА
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Накануне, около полуночи в Йошкар-Оле в доме №65 по улице Волкова произошел взрыв. Причина того - бытовой газ. На место были оперативно вызваны пожарно-спасательные подразделения.
Взрыв повредил не только кухню одной из квартир на пятом этаже, но и окна нескольких жилищ. К счастью, никто не пострадал – хозяев взорвавшейся квартиры в ту ночь не было дома.
ИСТОЧНИК KP.RU