В Йошкар-Оле из-за взрыва бытового газа выбило окна у нескольких квартир

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-29T16:05:50+03:00

Хозяев взорвавшейся квартиры в ту ночь не было дома Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Накануне, около полуночи в Йошкар-Оле в доме №65 по улице Волкова произошел взрыв. Причина того - бытовой газ. На место были оперативно вызваны пожарно-спасательные подразделения.

Взрыв повредил не только кухню одной из квартир на пятом этаже, но и окна нескольких жилищ. К счастью, никто не пострадал – хозяев взорвавшейся квартиры в ту ночь не было дома.

ИСТОЧНИК KP.RU