2019-07-29T13:35:12+03:00
Происшествия

В Марий Эл лихач на скорости протаранил колодец и перевернулся, врезавшись в дом

Пострадали два человека
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля, в субботу, в деревне Сидорово Параньгинского района республики. По предварительным данным, 24-летний водитель, отечественного кроссовера LADA X-R AY на приличной скорости пытался проехать по улице Сидоровской, но не справился с управлением. Сначала автомобиль врезался в колодец, снес его крышу, а затем пролетел пару десятков метров до ближайшего дома, врезался в него и перевернулся.

- В результате ДТП пострадали водитель, с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, и 28-летний пассажир автомашины, медицинская помощь оказана на месте, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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