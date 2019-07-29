В Марий Эл лихач на скорости протаранил колодец и перевернулся, врезавшись в дом

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-29T13:35:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля, в субботу, в деревне Сидорово Параньгинского района республики. По предварительным данным, 24-летний водитель, отечественного кроссовера LADA X-R AY на приличной скорости пытался проехать по улице Сидоровской, но не справился с управлением. Сначала автомобиль врезался в колодец, снес его крышу, а затем пролетел пару десятков метров до ближайшего дома, врезался в него и перевернулся.

- В результате ДТП пострадали водитель, с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу, и 28-летний пассажир автомашины, медицинская помощь оказана на месте, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU