Более 30 тысяч детей из Казани отдохнут в лагерях за лето

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-29T12:21:43+03:00

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Летом для детей в есть множество вариантов отдыха. Один из них - пребывание в оздоровительных лагерях. В настоящее время 88% детей уже побывали в лагере. В августе же отдыхать отправятся еще 3,5 тысячи человек. Об этом рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Всего за лето в детских лагерях отдохнут 30 тысяч 265 детей, в том числе в загородных лагерях - 14,5 тысяч школьников. Для них во всех местах отдыха, с учетом запросов детей и их родителей, подготовлены профильные смены, среди которых – спортивные, лингвистические, исторические, а также тим-скиллс, приуроченные предстоящему мировому чемпионату WorldSkills в Казани.

- Еще около 3 тысяч ребят ждут своей смены, и каждый из них должен получить всю порцию положительных эмоций. И наша задача оправдать ожидания детей на лучший отдых. Вопросы безопасности в приоритете. Обеспечение безопасности не может сводиться только к выполнению обязательных инструкций. Подобрав интересные для рябят форматы пребывания в лагере, важно в самих детях воспитывать осознанность и ответственность. Эти уроки будут им полезны не только на отдыхе, - пояснила первый заместитель Главы муниципального образования города Казани Евгения Лодвигова.

ИСТОЧНИК KP.RU