В Казани водитель устроил ДТП, в котором пострадали его жена и годовалый сын

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-29T13:12:21+03:00

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Авария с участием двух иномарок произошла в субботу, 27 июля, в 12.15 напротив дома №108А по улице Большой в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки "Хёндэ Солярис" проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на проезжую часть, где его иномарка врезалась в "Ленд Ровер", которым управляла 33-летняя женщина.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Ленд Ровер" получила травмы ног, - сообщили в ОГИБДД УМВД Казани. - Травмы получила и семья, которая ехала в "Хёндэ Солярисе". Водитель получил ушиб грудной клетки, его годовалый сын травму головы и резанную рану подбородка, его 29-летняя мать госпитализирована с ушибами головы и гематомой левого глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU