В Чувашии зарплаты преподавателей вузов достигли почти 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-29T12:49:39+03:00

А врачи, что работают в федеральных медучреждениях Чебоксар, получают чуть более 80 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При этом педагоги в детсадах республики получают в среднем не более 26 тысяч

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Стало известно, что больше всего среди бюджетников Чувашии сейчас получают преподаватели вузов, а меньше всего – соцработники и педагоги в детсадах. Уровень их средних зарплат опубликовал Чувашстат.

Так, за первое полугодие 2019 года преподаватели вузов в среднем получили около 69,7 тысяч рублей. Чуть меньше сейчас зарабатывают врачи и медработники с высшим образованием – 54,3 тысячи рублей. Однако те врачи, что работают в федеральных медучреждениях Чебоксар, получают чуть более 80 тысяч рублей, когда их коллеге в муниципальных учреждениях зарабатывают около 31 тысячи.

Научные сотрудники республики с января по июнь в среднем получили 52,2 тысячи рублей. Это почти на тысячу меньше, чем в 2018 году.

Педагоги в детсадах региона и работники учреждений культур получают на данный момент меньше всех бюджетников – от 25 до 26 тысяч рублей в месяц.

Отметим также, что педагоги в школах Чувашии сейчас зарабатывают около 31,4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU