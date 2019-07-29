2019-07-29T12:49:39+03:00
Экономика

В Чувашии зарплаты преподавателей вузов достигли почти 70 тысяч рублей

При этом педагоги в детсадах республики получают в среднем не более 26 тысяч
Алина ГАБДУЛИНА
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А врачи, что работают в федеральных медучреждениях Чебоксар, получают чуть более 80 тысяч рублейА врачи, что работают в федеральных медучреждениях Чебоксар, получают чуть более 80 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что больше всего среди бюджетников Чувашии сейчас получают преподаватели вузов, а меньше всего – соцработники и педагоги в детсадах. Уровень их средних зарплат опубликовал Чувашстат.

Так, за первое полугодие 2019 года преподаватели вузов в среднем получили около 69,7 тысяч рублей. Чуть меньше сейчас зарабатывают врачи и медработники с высшим образованием – 54,3 тысячи рублей. Однако те врачи, что работают в федеральных медучреждениях Чебоксар, получают чуть более 80 тысяч рублей, когда их коллеге в муниципальных учреждениях зарабатывают около 31 тысячи.

Научные сотрудники республики с января по июнь в среднем получили 52,2 тысячи рублей. Это почти на тысячу меньше, чем в 2018 году.

Педагоги в детсадах региона и работники учреждений культур получают на данный момент меньше всех бюджетников – от 25 до 26 тысяч рублей в месяц.

Отметим также, что педагоги в школах Чувашии сейчас зарабатывают около 31,4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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