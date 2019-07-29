30 июля в четырех районах Казани не будет света

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-29T11:30:06+03:00

Электричество отключат с 8 утра и почти на весь день

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Во вторник, 30 июля, в четырех районах Казани временно отключат электричество. Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 20.00 света не будет в Кировском районе. В частности, по адресам: Баженова, 30; Бородина, 3, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 15/1, 15/2; Вахитова, 5/2, 5/3; Герцена, 110, 112, 122, 124/1, 124/2, 128а, 133, 139, 145, 149; Гончарова, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 70а; Горсоветская, 17/1, 17/2, 17/3, 19а; Кольцова, 37, 39, 47, 49, 49а, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66; Краснококшайская, 62; Межевая, 1, 1а, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26а, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50; Межевой, 10; Передовая, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36; Поперечно-Базарная, 23, 25/60, 28, 29, 31/45, 33, 35, 37, 66, 68, 70, 72, 74; Смычки, 16, 20, 30; Тургенева, 40, 42, 44, 45, 46, 49/1, 51, 52/29, 55, 57, 59, 61, 63; Чигорина, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17а; Ягодинская, 34а, 36, 38, 40, 42, 44.

Также в это время без света останутся жители Московского района по адресам: Волгоградская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9; Декабристов, 106-112; Энергетиков, 3, 5.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе: Габишева, 29, 29а, 31; Зорге, 70, 72, 74, 76, 78, 94; Фучика, 22, 24, 28, 30, а также в частном секторе поселка Алтан по улицам Агачлык, Аланлык, Алтан, Данлы, Жасминная, Заветная, Заветный, Каенлы, Серле, Уртак.

Также до 17.00 без электричества останутся люди в ЖК «Лесной городок»: Березовая, 6, 26, 28; Брусничная, 1, 2, 27, 28, 30, 32, 34; Меридианная, 2, 5, 15; Солнечная, 53, 55, 57, 59, 61; Столичная, 1. И в поселке Вознесенское: улицы 2-я Полевая, 3-й Носкинский переулок, 6-й Носкинский переулок, Вишневая, Грачиная, Заречная, Луговая, Нардуган, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Туманная, Центральная, Черемшановая.

С 9.00 до 18.00 отключение коснется Советского района: Гвардейская, 20; Академика Губкина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; Кирпичникова, 12; Космонавтов, 1, 2, 3, 5, 6; Сибирский тракт, 4. А также поселка Киндери: Азина, 22-114; Мичурина, 45-123, 56-148; Нагорная, 1-63, 2-68; Рабочая, 23-33, 22-50; Энтузиастов, 1-3; 2-я Рабочая.

ИСТОЧНИК KP.RU