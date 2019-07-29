В Татарстане ребенок получил травму головы, упав с батута
Мальчик был доставлен в больницу и прооперирован
Инцидент произошел, когда ребенок с мамой были в гостяхФото: Евгения ГУСЕВА
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Вечером в субботу, 27 июля, в поселке Элеваторная Гора мальчик в возрасте 3,5 лет упал с батута и получил травму головы. Инцидент произошел, когда ребенок с мамой были в гостях, сообщают «Челнинские известия».
Мальчик был срочно доставлен в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Там выяснилось, что у него перелом теменной и височной костей головы. Ребенок был прооперирован.
ИСТОЧНИК KP.RU