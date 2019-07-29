В Ульяновске на 1,5 месяца перекроют улицу Кооперативную
Причина - ремонтные работы
Движение будет закрыто до 15 сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Ульяновским автомобилистам стоит быть внимательнее, в городе запланировано перекрытие дорог. Так, с 30 июля до 15 сентября будет закрыто движение транспортных средств по улице Кооперативной – на участке между улицами Верхнеполевой и Орлова.
Именно в это время на данном участке будет проводиться капитальный ремонт тепловой магистрали.
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU