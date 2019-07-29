В Ульяновске на 1,5 месяца перекроют улицу Кооперативную

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-29T10:26:33+03:00

Движение будет закрыто до 15 сентября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Ульяновским автомобилистам стоит быть внимательнее, в городе запланировано перекрытие дорог. Так, с 30 июля до 15 сентября будет закрыто движение транспортных средств по улице Кооперативной – на участке между улицами Верхнеполевой и Орлова.

Именно в это время на данном участке будет проводиться капитальный ремонт тепловой магистрали.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU