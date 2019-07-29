2019-07-29T10:26:33+03:00
Общество

В Ульяновске на 1,5 месяца перекроют улицу Кооперативную

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Движение будет закрыто до 15 сентября.Движение будет закрыто до 15 сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Ульяновским автомобилистам стоит быть внимательнее, в городе запланировано перекрытие дорог. Так, с 30 июля до 15 сентября будет закрыто движение транспортных средств по улице Кооперативной – на участке между улицами Верхнеполевой и Орлова.

Именно в это время на данном участке будет проводиться капитальный ремонт тепловой магистрали.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24