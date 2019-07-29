2019-07-29T10:42:13+03:00
Происшествия

В Марий Эл на Волге нашли тело утонувшего мужчины

Погибшим оказался 71-летний пенсионер
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Тело погибшего искали спасателиТело погибшего искали спасателиФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Горномарийском районе республики на реке Волга. Там утром в пятницу ушел купаться 71-летний пенсионер, жители поселка Руэм Медведевского района Марий Эл. Купался он на новом пляже между деревнями Коротни и Рутка Горномариского района. Когда нырнул и не вынырнул, очевидцы сначала попробовали разыскать его самостоятельно, но потом вызвали спасателей.

- На место поисковых работ выдвинулась Козьмодемьянская аварийно-спасательная группа, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службе. - Тело пострадавшего достали тралением и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24