В Марий Эл на Волге нашли тело утонувшего мужчины
Трагедия произошла в Горномарийском районе республики на реке Волга. Там утром в пятницу ушел купаться 71-летний пенсионер, жители поселка Руэм Медведевского района Марий Эл. Купался он на новом пляже между деревнями Коротни и Рутка Горномариского района. Когда нырнул и не вынырнул, очевидцы сначала попробовали разыскать его самостоятельно, но потом вызвали спасателей.
- На место поисковых работ выдвинулась Козьмодемьянская аварийно-спасательная группа, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службе. - Тело пострадавшего достали тралением и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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