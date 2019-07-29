Унесенные ветром: в Татарстане двух девушек на надувном матрасе унесло на 2,5 километра от берега

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-29T10:05:36+03:00

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Прогулка на Камское море, в Лаишево, едва не стала последней для двух двадцатилетних подруг. В воскресенье, 28 июля, в 12.15 они решили поплавать на надувном матрасе, но не учли погодные условия - начался сильный ветер и их унесло на расстояние примерно в 800 метров от ближайшего берега.

В службу "112" позвонили очевидцы и рассказали о ЧП. На место сразу выехали сотрудники Лаишевского участка Центра ГИМС МЧС Татарстана на мотолодке.

Спустя полчаса их обнаружили уже на расстоянии 2,5 километров от берега. Девушек спасли и доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

Их отнесло на 2,5 километра от берегаФото: МЧС Татарстана

- Выяснилось, что пострадавшие купались и плавали на надувном матрасе в необорудованном месте массового отдыха, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия – нарушение правил безопасности на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU