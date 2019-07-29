"Спасатели несколько часов отмывали бедных животных": в Ульяновской области собака и два щенка чуть не утонули в мазуте
Минувшим днем в службу спасения поступил звонок. Спасателям сообщили, что на территории заброшенного мазутохранилища, расположенного на улице Академика Сахарова, что на Нижней Террасе, собака и двое ее щенков угодили в мазут и никак не могут выбраться. Счет шел буквально на минуты. Так как животные начали тонуть.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которым пришлось постараться, чтобы освободить четвероногих.
- На место оперативно прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы во главе со старшим смены Сергеем Феофановым. При помощи шанцевого инструмента, досок и веток подобрались к попавшим в ловушку животным и вытащили их. Городские спасатели несколько часов отмывали бедных животных. Сейчас волонтеры ишут для них передержку или постоянное место жительства, - сообщил ulpressa.ru первый заместитель начальника МБУ Управление гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.
ИСТОЧНИК KP.RU