2019-07-29T09:38:13+03:00
Общество

"Спасатели несколько часов отмывали бедных животных": в Ульяновской области собака и два щенка чуть не утонули в мазуте

Спасателям удалось вытащить четвероногих из "плена"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ulpressa.ru.Фото: ulpressa.ru.
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Минувшим днем в службу спасения поступил звонок. Спасателям сообщили, что на территории заброшенного мазутохранилища, расположенного на улице Академика Сахарова, что на Нижней Террасе, собака и двое ее щенков угодили в мазут и никак не могут выбраться. Счет шел буквально на минуты. Так как животные начали тонуть.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которым пришлось постараться, чтобы освободить четвероногих.

- На место оперативно прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы во главе со старшим смены Сергеем Феофановым. При помощи шанцевого инструмента, досок и веток подобрались к попавшим в ловушку животным и вытащили их. Городские спасатели несколько часов отмывали бедных животных. Сейчас волонтеры ишут для них передержку или постоянное место жительства, - сообщил ulpressa.ru первый заместитель начальника МБУ Управление гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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